Серхио Родригес может продолжить карьеру в «Валенсии»

«Валенсия» уже пыталась заполучить Родригеса летом 2017 года, но тогда испанец подписал контракт с ЦСКА. У российского клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон.
«Валенсия» ждет решения армейцев о будущем игрока.
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В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.