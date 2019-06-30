Серхио Родригес может продолжить карьеру в «Валенсии» - Советский спорт
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30 июня 2019 15:02БаскетболСпирин Дмитрий

Серхио Родригес может продолжить карьеру в «Валенсии»

По информации SuperDeporte, разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес может перейти в «Валенсию».

«Валенсия» уже пыталась заполучить Родригеса летом 2017 года, но тогда испанец подписал контракт с ЦСКА. У российского клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон.

«Валенсия» ждет решения армейцев о будущем игрока.

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