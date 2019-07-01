ЦСКА объявил об уходе Питерса 24-летний американец провел в клубе один сезон.

Форвард ЦСКА Алек Питерс завершил выступление в клубе в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт армейцев.

В составе ЦСКА 24-летний американец сыграл в 36 матчах в Евролиге, в которых в среднем за игру проводил на площадке 16 минут 16 секунд, набирал 5,3 очка, делал 2,7 подбора и 0,7 передачи.

В Единой лиге ВТБ его средние показатели составили 6,2 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи.

«Гордимся, что первый титул в профессиональной карьере, чемпионство в Евролиге, Алек выиграл с нами, – сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. – Он работяга, решительный и настроенный баскетболист. Впереди его ждет хорошее будущее».

Напомним, в составе ЦСКА Питерс стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.