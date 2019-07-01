Алек Питерс: Для меня было честью учиться у отличного тренера

Форвард Алек Питерс подвел итоги завершившегося сезона, по итогам которого он покинул ЦСКА.
«Спасибо клубу за запоминающийся сезон, – приводит слова 24-летнего американца официальный сайт армейцев. – Для меня было честью играть и учиться у отличного тренера (Димитрис Итудис), рядом с классными партнерами.
Выиграв титулы с этой командой, я воплотил мечту, и всегда буду за это благодарен».
Напомним, в составе ЦСКА Питерс стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В Евролиге его средние показатели составили: 5,3 очка, 2,7 подбора и 0,7 передачи, в Единой лиге ВТБ – 6,2 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи.
В сезоне-2017/2018 Питерс провел 20 матчей в регулярном чемпионате НБА за «Финикс».
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