Андрей Ватутин: Питерс может стать заметной фигурой в европейском баскетболе Американец покинул ЦСКА после одного сезона в клубе.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил сезон форварда Алекса Питерса, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Алек проявил себя как трудяга, настоящий профессионал, отличный товарищ для одноклубников, – приводит слова Ватутина официальный сайт клуба. – Он, безусловно, обладает потенциалом, чтобы в ближайшие годы стать заметной фигурой в европейском баскетболе, и у нас приобрел бесценный опыт, который наверняка выведет его на другой уровень».

Напомним, в составе ЦСКА 24-летний американец стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В Евролиге его средние показатели составили: 5,3 очка, 2,7 подбора и 0,7 передачи, в Единой лиге ВТБ – 6,2 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи.

До перехода в ЦСКА Питерс выступал в НБА за «Финикс», за который провел 20 матчей в регулярном чемпионате сезона-2017/2018.