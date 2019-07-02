ЦСКА объявил о подписании немца Фогтманна

Центровой Йоханнес Фогтманн стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. 26-летний немец подписал с чемпионами Евролиги контракт на два года.
Предыдущие три сезона Фогтманн провел в «Басконии». В 33 матчах завершившегося розыгрыша Евролиги его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты игрового времени.
Ранее он выступал за «Франкфурт», с которым в 2016 году стал победителем Еврокубка.
«Счастлив быть здесь, выступать за такой престижный клуб, – заявил Фогтманн. – Надеюсь выиграть много титулов и получить удовольствие от игры».
За сборную Германии Фогтманн выступал на Евробаскете-2015. Отметим, что он стал первым немцем в истории ЦСКА.
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