ЦСКА объявил о подписании немца Фогтманна 26-летний игрок станет первым уроженцем Германии в клубе.

Центровой Йоханнес Фогтманн стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. 26-летний немец подписал с чемпионами Евролиги контракт на два года.

Предыдущие три сезона Фогтманн провел в «Басконии». В 33 матчах завершившегося розыгрыша Евролиги его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты игрового времени.

Ранее он выступал за «Франкфурт», с которым в 2016 году стал победителем Еврокубка.

«Счастлив быть здесь, выступать за такой престижный клуб, – заявил Фогтманн. – Надеюсь выиграть много титулов и получить удовольствие от игры».

За сборную Германии Фогтманн выступал на Евробаскете-2015. Отметим, что он стал первым немцем в истории ЦСКА.