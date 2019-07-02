Димитрис Итудис: Знаю, что Фогтманн отклонил другие варианты, чтобы перейти в ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июля 2019 10:50БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: Знаю, что Фогтманн отклонил другие варианты, чтобы перейти в ЦСКА

Центровой из Германии подписал с армейцами двухлетний контракт.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Йоханнесом Фогтманном.

«Мы уже разговаривали несколько раз, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба, – и я вижу, что он полностью настроен на выступления за ЦСКА, рад этой возможности.

Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы приехать и защищать цвета нашей команды».

Контракт 26-летнего Фогтманна с армейцами рассчитан на два года. В предыдущих трех сезонах он выступал в Испании за «Басконию». В предыдущем розыгрыше Евролиги он в среднем за игру набирал 7,5 очка, делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.

Напомним, в плей-офф ЦСКА выбил «Басконию», победив в серии со счетом 3-1.

Фогтманн стал первым уроженцем Германии в истории ЦСКА.

23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
01/07 18:30Хоккей
Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина»Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека! Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
30/06 08:30Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
01/07 20:00Футбол
«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/07 22:30Футбол
Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер».
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
01/07 16:00Футбол
Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0).
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/07 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России.
02/07 08:00Футбол
Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные историиВ понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
Новости
11:40 Футбол «ПСЖ» объявил о переходе Сарабии
11:38 Футбол Владимир Быстров: Зе Луиш на голову сильнее Понсе
11:29 Футбол Звонимир Шарлия: Мне не нужно объяснять, как много побед в истории ЦСКА
11:22 Футбол Буффон подпишет с «Ювентусом» однолетний контракт, а через год войдет в тренерский штаб
11:12 Футбол «Лион» готов продать Фекира за 30 миллионов евро
11:03 Футбол Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту»
10:57 Баскетбол Йоханнес Фогтманн: Если подумать о сильном клубе, то в первую очередь на ум приходит ЦСКА (видео)
10:50 Баскетбол Димитрис Итудис: Знаю, что Фогтманн отклонил другие варианты, чтобы перейти в ЦСКА
10:44 Баскетбол ЦСКА объявил о подписании немца Фогтманна
10:34 Футбол «Ювентус» согласен продать Игуаина в «Рому»
10:24 Теннис Наоми Осака после вылета из «Уимблдона»: Надеюсь, смогу научиться не давить на себя
10:06 Хоккей «Торонто» обменял Кадри в «Колорадо»
09:57 Футбол «Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
09:46 Теннис Юлия Путинцева после победы над Осакой: Помню, как сильно раньше ненавидела траву
09:32 Теннис Шарапова и еще семь теннисистов из России сыграют во вторник на «Уимблдоне»
09:20 Футбол Кварацхелия будет играть в «Рубине»
09:12 Хоккей Никита Зайцев: Смит понимает, что нужно мне, я на 100 процентов понимаю, что нужно ему
09:00 Хоккей Воронин продлил контракт с «Адмиралом»
07:42 Футбол Айртон: Кононов всегда просит меня подключаться к атаке
07:36 Футбол Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика