Димитрис Итудис: Знаю, что Фогтманн отклонил другие варианты, чтобы перейти в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Йоханнесом Фогтманном.
«Мы уже разговаривали несколько раз, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба, – и я вижу, что он полностью настроен на выступления за ЦСКА, рад этой возможности.
Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы приехать и защищать цвета нашей команды».
Контракт 26-летнего Фогтманна с армейцами рассчитан на два года. В предыдущих трех сезонах он выступал в Испании за «Басконию». В предыдущем розыгрыше Евролиги он в среднем за игру набирал 7,5 очка, делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.
Напомним, в плей-офф ЦСКА выбил «Басконию», победив в серии со счетом 3-1.
Фогтманн стал первым уроженцем Германии в истории ЦСКА.
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