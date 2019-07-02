Димитрис Итудис: Знаю, что Фогтманн отклонил другие варианты, чтобы перейти в ЦСКА Центровой из Германии подписал с армейцами двухлетний контракт.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Йоханнесом Фогтманном.

«Мы уже разговаривали несколько раз, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба, – и я вижу, что он полностью настроен на выступления за ЦСКА, рад этой возможности.

Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы приехать и защищать цвета нашей команды».

Контракт 26-летнего Фогтманна с армейцами рассчитан на два года. В предыдущих трех сезонах он выступал в Испании за «Басконию». В предыдущем розыгрыше Евролиги он в среднем за игру набирал 7,5 очка, делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.

Напомним, в плей-офф ЦСКА выбил «Басконию», победив в серии со счетом 3-1.

Фогтманн стал первым уроженцем Германии в истории ЦСКА.