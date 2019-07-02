Йоханнес Фогтманн: Если подумать о сильном клубе, то в первую очередь на ум приходит ЦСКА (видео)

«Решение о переходе в ЦСКА я принял довольно быстро, – сказал 26-летний немец в интервью клубной пресс-службе. – Конечно, решение о смене клуба всегда дается нелегко – нужно все взвесить. Но если подумать о сильном клубе с победными традициями, то в первую очередь на ум приходи ЦСКА.
Меня предложение клуба очень заинтересовало. Решающую роль сыграл как раз чемпионский характер армейцев».
Контракт Фогтманна с клубом рассчитан на два года. Предыдущие три сезона он провел в «Басконии», а еще раньше выступал за «Франкфурт», с которым в 2016 году стал победителем Еврокубка.
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