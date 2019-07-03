Российские баскетболистки одержали победу в первом матче на Универсиаде - Советский спорт
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03 июля 2019 17:27БаскетболБратищева Полина

Российские баскетболистки одержали победу в первом матче на Универсиаде

Женская сборная России по баскетболу одержала победу в первом матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия). Девушки победили команду Румынии со счетом 59:31.

В другом матче первого тура группы В сборная Португалии выиграла у команды Аргентины со счетом 64:50.

В следующем матче, который состоится 4 июля, россиянки встретятся со сборной Аргентины.

Напомним, что в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

На Универсиаде 2017 года сборная России заняла четвертое место.

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