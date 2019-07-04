Понитка сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит»

Баскетбольный «Зенит» подписал двухлетний контракт с форвардом «Локомотива-Кубань» Матеушем Пониткой, сообщает официальный сайт петербуржцев.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний поляк провел 29 матчей, в которых набирал в среднем 9,4 очка, делал две передачи и совершал 4,7 подбора за 24,5 минуты на площадке.
— Я безумно счастлив присоединиться к «Зениту» и вернуться в Евролигу. «Зенит» – клуб высшего уровня, я слышал о нем много хорошего и, конечно, сам не раз играл против него. Я знаю профессиональный опыт Жоана Пласы, много наблюдал за его работой в чемпионате Испании и верю в его систему. Уверен, что мы будем сильной командой, и для меня огромное удовольствие быть ее частью, – сказал Понитка.
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