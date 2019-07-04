Россиянки сыграют со шведками в матче за выход в олимпийскую квалификацию

Сборная Сербии разгромила Швецию в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди женщин – 87:49.
Лучшей на площадке была Ана Дабович, набравшая 19 очков.
В полуфинале сербки сыграют с Испанией, а скандинавки встретятся со сборной России. Победитель этого матча получит право сыграть в отборочном турнире к Олимпийским играм-2020 в Токио.
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