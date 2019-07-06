Россия проиграла США в четвертьфинале юношеского чемпионата мира

Сборная России проиграла сборной США в 1/4 финала юношеского чемпионата мира в Греции – 80:95 (10:19, 17:32, 30:17, 23:27).
Лучшим на площадке был Реджинальд Перри, набравший 32 очка. У Захара Ведищева – 24 очка.
В полуфинале американцы сыграют с литовцами, которые в свою очередь обыграли Сербию в овертайме – 92:85. Во втором полуфинале встретятся Мали и Франция.
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