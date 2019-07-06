Россия проиграла США в четвертьфинале юношеского чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июля 2019 00:35БаскетболКоноплев Александр

Россия проиграла США в четвертьфинале юношеского чемпионата мира

Россияне стали играть лучше во второй половине, но было поздно.

Сборная России проиграла сборной США в 1/4 финала юношеского чемпионата мира в Греции – 80:95 (10:19, 17:32, 30:17, 23:27).

Лучшим на площадке был Реджинальд Перри, набравший 32 очка. У Захара Ведищева – 24 очка.

В полуфинале американцы сыграют с литовцами, которые в свою очередь обыграли Сербию в овертайме – 92:85. Во втором полуфинале встретятся Мали и Франция.

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/07 16:04Футбол
«Это мечта». «Порту» объявил о переходе Зе ЛуишаПо слухам, его трансфер обошелся клубу в 10 млн евро.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
04/07 21:09Футбол
Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
04/07 18:30Футбол
Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
04/07 16:00Футбол
Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/07 19:00Футбол
Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местахФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также другие соучастники нашумевшего дела отправлены в колонию. «Советский спорт» узнал, чем они там смогут заниматься и что им можно передать.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/07 19:39ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
05/07 14:22Футбол
Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективеИзвестный российский тренер подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
05/07 10:05Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
Новости
00:51 Футбол Абаев побил рекорд «Чертаново»
00:42 Футбол Селезнев покинет «Малагу»
00:35 Баскетбол Россия проиграла США в четвертьфинале юношеского чемпионата мира
23:54 Футбол Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций
23:44 Футбол Источник: Баду близок к переходу в «Спартак»
23:27 Теннис Гауфф повторила достижение Граф
23:12 Легкая атлетика Ласицкене выиграла четвертый этап «Бриллиантовой лиги» в сезоне
23:05 Футбол «Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно
22:56 Футбол Президент «Барселоны»: Я знаю, где де Лигт будет играть в следующем сезоне
22:35 Футбол «Ювентус» приобрел защитника «Сассуоло»
22:14 Хоккей Арбитраж НХЛ рассмотрит заявление Бучневича
21:46 Футбол Бенин – первый четвертьфиналист Кубка африканских наций
21:29 Футбол Арнаутович станет одноклубником Халка
21:10 Теннис Медведев в пяти сетах проиграл Гоффену в третьем круге Уимблдона
20:55 Футбол Агент: Лаксальт в «Зените»? Это слухи
20:38 Футбол «Сочи» обыграл «Риеку»
20:20 Футбол Хосонов снова будет играть в «Тамбове»
20:06 УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков
19:54 Футбол Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»
19:51 ММА Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика