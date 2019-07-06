Кавай Ленард подпишет контракт с «Клипперс» - Советский спорт
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06 июля 2019 10:12Баскетбол

Кавай Ленард подпишет контракт с «Клипперс»

Форвард Кавай Ленард «Торонто Рэпторс» продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс».

Как ожидается Ленард, подпишет с клубом четырехлетний контракт на максимальную сумму в 142 миллиона долларов, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что Ленард, признаный самым ценным игроком финала против «Голден Стэйт», вышел на рынок свободных агентов после сезона в «Рэпторс», ставшим для канадского клуба чемпионским.

Добавим, что в сезоне-2018/19 американский форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 26,6 очка, в 24 играх плей-офф его средние показатели составили 30,5 очка и 9,1 подбора за игру.

Ранее журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Оклахома-Сити» и «Клипперс» согласовали обмен, в результате которого форвард Пол Джордж станет игроком клуба из Лос-Анджелеса.

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