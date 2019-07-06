Женская сборная России проиграла команде Швеции и пропустит Олимпиаду в Токио - Советский спорт
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06 июля 2019 18:31БаскетболГичунцев Артур

Женская сборная России проиграла команде Швеции и пропустит Олимпиаду в Токио

Встреча прошла в Белграде.

Женская сборная России уступила команде Швеции в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы.

Встреча завершилась со счетом 57:52 (12:10, 15:16, 16:13, 14:13) в пользу скандинавской команды.

В составе победителей лучшей оказалась Калис Лойд, набравшая 16 очков. У сборной России отличилась Мария Вадеева, у которой 15 очков.

Таким образом, национальная команда осталась за бортом лучшим шести сборных, которые отправятся на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за пятое место

Россия — Швеция — 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14)

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