Мозгов ведет переговоры с «Химками» Мозгов близок к отъезду из НБА.

Центровой Тимофей Мозгов может перейти в «Химки», утверждает Eurohoops. Россиянин уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2011 год.

6 июля Мозгов был отчислен из «Орландо», за который не сыграл ни одного матча из-за травмы. Защитник получит за расторжение контракта 16,7 миллиона долларов.

32-летний уроженец Петербурга выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер», «Кливленд», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин».