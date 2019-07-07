Мозгов ведет переговоры с «Химками»

Центровой Тимофей Мозгов может перейти в «Химки», утверждает Eurohoops. Россиянин уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2011 год.
6 июля Мозгов был отчислен из «Орландо», за который не сыграл ни одного матча из-за травмы. Защитник получит за расторжение контракта 16,7 миллиона долларов.
32-летний уроженец Петербурга выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер», «Кливленд», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин».
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