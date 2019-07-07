Владимир Гомельский: Получили поколение, которых устраивает скамейка с хорошим контрактом Сборная пропустит вторую Олимпиаду подряд.

Победитель Олимпиады-1992 Владимир Гомельский назвал причины невыхода женской сборной России на Игры-2020. 6 июля россиянки уступили Швеции – 52:57.

– Сегодняшняя сборная состоит из игроков, выступающих в трех ведущих клубах страны. Российские девочки не занимают в них лидирующие позиции, часто сидят на скамейке запасных. В основе же выходят легионеры. Например, Маша Вадеева – отличный игрок. Но она не лидер своего клуба. У нее есть сильные партнерши, но она не решает исход матчей.

К тому же у ведущих команд страны иностранные тренеры. Им в первую очередь нужно давать результат здесь и сейчас. А думать о российских игроках... это не их дело. Вот вам и акцент на легионеров. Наши девочки же на подхвате, и их такая роль устраивает. Многие идут за хорошим контрактом, даже не видя перспектив в команде.

Сейчас мы получили поколение спортсменов, которых устраивает скамейка с хорошим контрактом. Они машут полотенцами, радуются победам своих одноклубниц и участвуют в тренировочном процессе. Без конкуренции не бывает настоящего спорта. Так мы и получаем нынешние результаты сборной, – приводит слова Гомельского «Московский комсомолец».