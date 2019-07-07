Испания выиграла женский чемпионат Европы

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

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Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

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Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

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