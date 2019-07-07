Испания выиграла женский чемпионат Европы

В финальном матче женского чемпионата Европы сборная Испании обыграла Францию – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).
Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка.
Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы. Ранее они побеждали в 1993, 2013 и 2017 году.
Бронзу турнира завоевали сербки, обыгравшие британок – 81:55.
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