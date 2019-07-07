Испания выиграла женский чемпионат Европы - Советский спорт
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07 июля 2019 23:12БаскетболКоноплев Александр

Испания выиграла женский чемпионат Европы

Испанки защитили титул.

В финальном матче женского чемпионата Европы сборная Испании обыграла Францию – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).

Лучшей на площадке была испанка Марта Саргай, набравшая 23 очка.

Для Испании это четвертое золото чемпионатов Европы. Ранее они побеждали в 1993, 2013 и 2017 году.

Бронзу турнира завоевали сербки, обыгравшие британок – 81:55.

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