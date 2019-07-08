ЦСКА объявил о подписании контракта со Стрелниексом Контракт латыша рассчитан на два года.

Защитник Янис Стрелниекс продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. 29-летний латыш подписал с чемпионами Евролиги контракт на два года.

Предыдущие два сезона Стрелниекс провел в «Олимпиакосе». В завершившемся розыгрыше Евролиги он провел 20 матчей, в пяти из которых выходил в стартовой пятерке. Его средние показатели составили: 20:46 минут игрового времени, 8,8 очка, 1,9 подбора и 2,0 передачи.

У Стрелниекса уже есть опыт выступления в России: в 2011-2013 годах он играл за «Спартак» из Санкт-Петербурга. Также в его карьере были «Вентспилс» (2007-2011), «Будивельник» (2013-2014) и «Бамберг» (2014-2017).

В составе сборная Латвии Стрелниекс выступал на четырех Евробаскетах (2011, 2013, 2015, 2017).