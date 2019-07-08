Багатскис возглавил сборную Украины - Советский спорт
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08 июля 2019 18:22БаскетболКоноплев Александр

Багатскис возглавил сборную Украины

Ранее специалист работал Литве, Грузии, Турции, Израиле и Германии.

Латвиец Айнарс Багатскис стал новым главным тренером сборной Украины. Специалист подписал двухлетний контракт.

Багатскис известен по работе с «Енисеем» и «Нижним Новгородом».

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