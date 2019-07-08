Багатскис возглавил сборную Украины

Латвиец Айнарс Багатскис стал новым главным тренером сборной Украины. Специалист подписал двухлетний контракт.
Багатскис известен по работе с «Енисеем» и «Нижним Новгородом».
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор. Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Андрей Талалаев: На стыки с РПЛ будут претендовать 8-9 клубовВ воскресенье стартовало первенство второго дивизиона чемпионата России. Мы связались с главным тренером «Химок», которые начали сезон с крупной победы во Владивостоке. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после СуперкубкаШесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20. Игра на раздевание: Бразилия победила Перу в финале Кубка АмерикиПентакампеоны обыграли в финале турнира сборную Перу и завоевали Кубок Америки – уже девятый в истории. Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать? Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно. Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей. Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФВо вторник, 9 июля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.