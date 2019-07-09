Владимир Гомельский: Наши клубы подпишут Мозгова, если он успешно пройдет углубленное обследование - Советский спорт
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09 июля 2019 13:54БаскетболЛипкин Антон

Владимир Гомельский: Наши клубы подпишут Мозгова, если он успешно пройдет углубленное обследование

«Орландо» выставил Мозгова на драфт отказов.

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о возможном появлении центрового Тимофея Мозгова в одном из российских клубов.

«Наши клубы будут готовы подписать с Мозговым контракт, если он успешно пройдет углубленное медицинское обследование, – приводит News.ru слова Гомельского. – Балласт, причем достаточно дорогой, никто брать не готов».

Напомним, в субботу «Орландо», который выменял Мозгова у «Бруклина» в июле 2018 года, выставил игрока на драфт отказов. В прошлом сезоне 32-летний центровой из-за травмы не провел ни одного матча.

В воскресенье появилась информация о том, что «Химки» ведут переговоры о возвращении Мозгова, выступавшего за клуб в 2006-2010 и 2011 годах.

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