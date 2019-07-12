Защитник ЦСКА Родригес покинул команду ЦСКА по обоюдному согласию сторон покинул защитник Серхио Родригес.

«Горжусь, что мне выпала большая честь работать с таким профессионалом, отличным игроком и семьянином как Чачо. Также горжусь тем, что именно в составе ЦСКА он стал первым испанским игроком, который победил в Евролиге в команде из другой страны. Помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и выразил желание играть за нас. У нас всегда было отличное сотрудничество и взаимопонимание. Желаю Серхио и его семье большой удачи», - прокомментировал уход защитника главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Напомним, что испанский защитник и капитан сборной своей страны присоединился к ЦСКА летом 2017-го, вернувшись в Европу из НБА. В составе ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP «Финала четырех» Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком «Матча всех звезд» в 2019-м.

В красно-синих цветах Чачо провел 124 матча (60 в стартовом составе) со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты, попадал 52,3% двухочковых, 40,9% трехочковых и 88,9% штрафных.