«Зенит» объявил об уходе Рейнольдса

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
26-летний американец провел один сезон в Санкт-Петербурге после перехода из «Барселоны». В 16 матчах Еврокубка его средние показатели составили: 13,8 очка, 8,1 подбора за 25 минут игрового времени. В Единой лиге ВТБ он сыграл 29 матчах и в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7,9 подбора и 1,2 передачи.
В январе лига признала Рейнольдса самым ценным игроком месяца. Также он был одним из претендентов на титул MVP по итогам всего сезона.
«Он играл не только эффективно, но и эффектно – мы уверены, что вы часто вспоминаете его данки в кольца соперников «Зенита», – говорится в заявлении клуба.
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