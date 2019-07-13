«Зенит» объявил об уходе Рейнольдса Американец провел в Санкт-Петербурге один сезон.

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

26-летний американец провел один сезон в Санкт-Петербурге после перехода из «Барселоны». В 16 матчах Еврокубка его средние показатели составили: 13,8 очка, 8,1 подбора за 25 минут игрового времени. В Единой лиге ВТБ он сыграл 29 матчах и в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7,9 подбора и 1,2 передачи.

В январе лига признала Рейнольдса самым ценным игроком месяца. Также он был одним из претендентов на титул MVP по итогам всего сезона.

«Он играл не только эффективно, но и эффектно – мы уверены, что вы часто вспоминаете его данки в кольца соперников «Зенита», – говорится в заявлении клуба.