Теодосич перешел в «Виртус»

Разыгрывающий Милош Теодосич подписал контракт с итальянским «Виртусом», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение сроком на три года.
Теодосич – шестикратный чемпион Единой лиги ВТБ и победитель Евролиги в составе ЦСКА. Сезон-2018/19 он начал в «Кливленде», за который провел 15 матчей, набирая 3,2 очка в среднем за игру.
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