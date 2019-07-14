Теодосич перешел в «Виртус» - Советский спорт
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14 июля 2019 01:44БаскетболКоноплев Александр

Теодосич перешел в «Виртус»

Это шестой клуб в карьере 32-летнего серба.

Разыгрывающий Милош Теодосич подписал контракт с итальянским «Виртусом», сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение сроком на три года.

Теодосич – шестикратный чемпион Единой лиги ВТБ и победитель Евролиги в составе ЦСКА. Сезон-2018/19 он начал в «Кливленде», за который провел 15 матчей, набирая 3,2 очка в среднем за игру.

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