Центровой сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП

Как сообщает сербская RTS, в результате аварии 29-летний форвард получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и травмы грудной клетки.
Как отмечает издание, Кузмич находится в коме.
Напомним, что Кузмич является чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Минувший сезон он провел в испанском «Реале», а в нынешнее межсезонье покинул мадридский клуб и перешёл в «Црвену Звезду».
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