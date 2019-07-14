Центровой сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП - Советский спорт
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14 июля 2019 13:37Баскетбол

Центровой сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП

Центровой «Црвены Звезды» и сборной Сербии Огнен Кузмич получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает сербская RTS, в результате аварии 29-летний форвард получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и травмы грудной клетки.

Как отмечает издание, Кузмич находится в коме.

Напомним, что Кузмич является чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Минувший сезон он провел в испанском «Реале», а в нынешнее межсезонье покинул мадридский клуб и перешёл в «Црвену Звезду».

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