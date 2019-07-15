Евробаскет-2021 пройдет в четырех странах - Советский спорт
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15 июля 2019 18:55БаскетболКоноплев Александр

Евробаскет-2021 пройдет в четырех странах

Когда нет особого выбора.

Международная федерация баскетбола назвала хозяев мужского чемпионата Европы 2021 года.

Турнир пройдет в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Плей-офф будет разыгран в Германии.

Напомним, что на Евробаскете (так сокращенно называют чемпионат Европы) разыгрываются путевки на чемпионат мира.

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