Тимофей Мозгов: В финале с «Голден Стэйт» Леброн никому не дал и подумать о поражении - Советский спорт
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16 июля 2019 10:46Баскетбол

Тимофей Мозгов: В финале с «Голден Стэйт» Леброн никому не дал и подумать о поражении

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал каково быть частью исторического камбэка «Кливленда» в финале НБА сезона-2015/16.

- Это очень здорово. Конечно, сожалею, что не получил столько игрового времени, сколько хотелось бы. По возвращении домой я дал большое количество интервью. И все неизменно просили меня описать свои эмоции. Сейчас мы не осознаём важность этого достижения для российского баскетбола. Но в ближайшее время подобное вряд ли повторится. Поэтому, надеюсь, эта история останется в памяти.

- По ходу серии вы уступали «Голден Стэйт» со счетом 1:3 — ранее в истории финалов НБА такой гандикап никогда не отыгрывался. Как Джеймсу удалось вернуть команде веру в успех?
- Он повел команду за собой. Леброн никому не дал и подумать о поражении, даже когда «Уорриорз» одержали третью победу в серии. В раздевалке царила такая атмосфера, что ни один игрок не сомневался в итоговом успехе. Как будто смотришь матч по телевизору и знаешь, как он закончится, - приводит слова Мозгова RT.

Напомним, что в 2016 году «Кливленд» стал первой командой, сумевшей отыграться в финальной серии со счета 1-3 и выиграть трофей.

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