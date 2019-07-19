«Црвена Звезда»: Кузмич находится в сознании и может дышать самостоятельно

Как сообщает пресс-служба сербского клуба, во время непродолжительного визита медики рассказали о послеоперационном восстановлении игрока: на текущий момент Кузмич находится в сознании, может дышать самостоятельно и способен общаться с медицинским персоналом клиники.
Напомним, что 29-летний форвард получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и травмы грудной клетки в результате дорожно-транспортного происшествия.
Кузмич является чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
Минувший сезон он провел в «Реале», а в нынешнее межсезонье покинул мадридский клуб и перешел в «Црвену Звезду».
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