ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Куфосом

Как сообщает пресс-служба армейцев, 30-летний баскетболист подписал с клубом двухлетний контракт.
Отмечается, что в соглашении предусмотрена опция расторжения через год по инициативе клуба либо игрока (только в случае предложения из НБА).
Для американского центрового, имеющего также греческое гражданство, переезд станет первой попыткой попробовать себя в европейском клубном баскетболе после 11 сезонов в НБА.
Напомним, что Куфос был выбран «Ютой» под общим 23-м номером в первом раунде на драфте 2008 года. Всего за плечами Костаса 723 матча в НБА при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора.
- Костас приносит в нашу команду опыт 11 сезонов в НБА, опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне. Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждем его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА, - прокомментировал переход центрового главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
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