ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Куфосом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июля 2019 19:24Баскетбол

ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Куфосом

Американский центровой «Сакраменто Кингз» Костас Куфос подписал соглашение с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 30-летний баскетболист подписал с клубом двухлетний контракт.

Отмечается, что в соглашении предусмотрена опция расторжения через год по инициативе клуба либо игрока (только в случае предложения из НБА).

Для американского центрового, имеющего также греческое гражданство, переезд станет первой попыткой попробовать себя в европейском клубном баскетболе после 11 сезонов в НБА.

Напомним, что Куфос был выбран «Ютой» под общим 23-м номером в первом раунде на драфте 2008 года. Всего за плечами Костаса 723 матча в НБА при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора.

- Костас приносит в нашу команду опыт 11 сезонов в НБА, опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне. Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждем его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА, - прокомментировал переход центрового главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
17/07 20:30Футбол
На «Алании» – 15 000 зрителей! Это больше, чем на играх премьер-лигиВладикавказская «Алания» вернулась в профессиональный российский футбол.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
19/07 18:00Футбол
95 – возраст молодости. Колонка главного редактораХочется начать с бодрого «Нам – 95!» Ведь «Советский спорт» отмечает 20 июля 95 лет со дня выхода своего первого номера.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/07 07:00Футбол
Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионовВ ночь со вторника на среду матчем «Фиорентина» – «Гвадалахара» стартовал 7-й розыгрыш Международного Кубка чемпионов – главного предсезонного соревнования топ-клубов. Рассказываем, что это вообще такое.
17/07 19:00Футбол
Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в РоссииСамая популярная команда в стране - московский «Спартак».
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/07 18:00Футбол
ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезонЭксперты поделились мнением о проблемах армейцев.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
18/07 09:00Футбол
Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?Главный редактор «Советского спорта» сетует на то, что под надуманными предлогами в нашем футболе на корню выкашивается все оригинальное и креативное.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
Новости
19:48 Футбол Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге
19:43 Футбол Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч «Динамо» - «Рубин»
19:41 Футбол Официально: система VAR заработает на матчах РПЛ на постоянной основе
19:32 Футбол Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
19:29 Баскетбол Костас Куфос: Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы
19:24 Баскетбол ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Куфосом
19:21 Футбол Клюйверт может возглавить молодежку «Барселоны»
19:05 Теннис Вихлянцева проиграла Корне в четвертьфинала турнира в Лозанне
18:50 Футбол «Рубин» сообщил о нахождении Кьяртанссона в клубе
18:41 Баскетбол «Црвена Звезда»: Кузмич находится в сознании и может дышать самостоятельно
18:16 Футбол Виктор Папаев: В матче «Ростов» – «Спартак» поставил бы на команду Кононова
17:49 Футбол Юрий Семин – о новом контракте с Гилерме: Это правильное решение
17:44 Футбол Маринато Гилерме: Счастлив, что остаюсь частью «Локо»
17:34 Футбол Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом»
17:08 Футбол Андрей Мостовой официально перешел в «Сочи»
16:58 Футбол Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
16:48 Регби Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится
16:42 Футбол «Этот поступок не красит «Арсенал» и Мирзова». «Ростов» выступил с официальным заявлением
16:30 Футбол Алексей Сафонов: По именам в «Сочи» собрался солидный коллектив
16:22 Футбол Анзор Кавазашвили: Ростовчане обыграют «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика