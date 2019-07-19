Костас Куфос: Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы

- Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы. Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищен тому, что мне придется выступать под руководством тренера Димитриса и вместе будущими товарищами по команде, что мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт, - приводит слова Куфоса пресс-служба армейцев.
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Напомним, что Куфос был выбран «Ютой» под общим 23-м номером в первом раунде на драфте 2008 года. Всего за плечами Костаса 723 матча в НБА при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора.
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