Костас Куфос: Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы Американский центровой Костас Куфос прокомментировал подписание соглашения с ЦСКА.

- Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы. Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищен тому, что мне придется выступать под руководством тренера Димитриса и вместе будущими товарищами по команде, что мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт, - приводит слова Куфоса пресс-служба армейцев.

Ранее центровой, имеющий американское и греческое гражданство, подписал двухлетний контракт с московским клубомю

Напомним, что Куфос был выбран «Ютой» под общим 23-м номером в первом раунде на драфте 2008 года. Всего за плечами Костаса 723 матча в НБА при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора.