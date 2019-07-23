ФИБА отклонила заявку «Автодора» на участие в Кубке ФИБА-Европа

«Автодор» не сыграет в предстоящем сезоне в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.
Заявка «Автодора» на участие в Кубке ФИБА-Европа была отклонена организаторами на основании пункта регламента о том, что в турнире могут принимать участие только клубы, занявшие место не в нижней трети национального чемпионата.
«Таким образом, в предстоящем сезоне «Автодор» сосредоточится на максимально успешном выступлении в Единой лиге ВТБ, чтобы через год привычно вернуться на европейскую арену», – говорится в заявлении клуба.
Напомним, в прошлом сезоне «Автодор» стал 11-м в Единой лиге ВТБ.
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