Адетокумбо вошел в историю чемпионатов мира Правда, теперь турнир называется Кубком мира.

Легкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо будет первым MVP сезона НБА, кто сыграет на чемпионате мира в год завоевания главного личного приза американского баскетбола.

Он будет представлять сборную Греции.

Ранее ни один из ценных игроков НБА не ехал на чемпионат мира, но некоторые бывали на турнире до получения награды.