Вице-президент «Локомотива-Кубань»: Трофеи выигрывают не имена, а команда Ночная проповедь.

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас сообщил, что клуб подпишет пять-шесть новичков.

– Мы постоянно на связи с тренерским штабом, обсуждаем возможные варианты, какие позиции надо усилить в первую очередь. У нас полно вакансий, но при этом осталось несколько старожилов. Поэтому будет еще пять-шесть новых приобретений.

В предсезонке мы дадим шанс многим молодым ребятам. Если они его используют, покажут, что готовы бороться за место в составе со своими старшими товарищами, то будут в ротации.

Я в профессиональном баскетболе 30 лет и понимаю, что трофеи выигрывают не имена, а команда. Возьмем хотя бы «Жальгирис». В сезоне-2017/18 они играли в «Финале четырех» Евролиги, в сезоне-2018/19 — дошли до стадии плей-офф, где навязали борьбу «Фенербахче» (1-3). При этом в их составе нет звезд, достаточно скромный бюджет. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя бояться своих соперников. Если такой страх есть, то вообще не стоит играть в баскетбол, – приводят слова Руткаускаса «Известия».