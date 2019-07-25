Руди Гоберт: В НБА больше нет доминирующей команды

Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гоберт доволен летними переходами в НБА. На его взгляд, уровень команд лиги выравнялся.
– Контракты на три миллиарда долларов – это новая реальность, настоящее сумасшествие. При этом могу с уверенностью сказать, что все происходящее в НБА абсолютно оправданно. Лига и клубы зарабатывают колоссальные деньги, поэтому крупные контракты суперзвезд вполне логичны. К тому же речь идет о свободных агентах. Этим летом был большой выбор, и каждый сделал его. Посмотрим, кто в итоге окажется на вершине. Радует, что после летней кампании в НБА больше нет доминирующей команды, – приводят слова Гоберта «Известия».
Француз в сезоне-2018/19 получил приз лучшему защищающему игроку чемпионата.
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