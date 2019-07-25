Руди Гоберт: В НБА больше нет доминирующей команды - Советский спорт
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25 июля 2019 01:10БаскетболКоноплев Александр

Руди Гоберт: В НБА больше нет доминирующей команды

Новая реальность за океаном.

Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гоберт доволен летними переходами в НБА. На его взгляд, уровень команд лиги выравнялся.

– Контракты на три миллиарда долларов – это новая реальность, настоящее сумасшествие. При этом могу с уверенностью сказать, что все происходящее в НБА абсолютно оправданно. Лига и клубы зарабатывают колоссальные деньги, поэтому крупные контракты суперзвезд вполне логичны. К тому же речь идет о свободных агентах. Этим летом был большой выбор, и каждый сделал его. Посмотрим, кто в итоге окажется на вершине. Радует, что после летней кампании в НБА больше нет доминирующей команды, – приводят слова Гоберта «Известия».

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