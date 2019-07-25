Форвард Эванс вернулся в «Химки» - Советский спорт
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25 июля 2019 16:39Баскетбол

Форвард Эванс вернулся в «Химки»

Американский форвард Джереми Эванс заключил контракт с подмосковными «Химками».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один год.

«Джереми — очень атлетичный и быстрый игрок, который здорово работает на подборах, ведь именно подбор был одной из наших самых больших проблем в прошлом сезоне. Думаю, в этом отношении Эванс нам существенно поможет. Он может сыграть и на четвертой, и на пятой позициях. Я об Эвансе очень хорошего мнения. Он здорово играл и в «Химках» пару сезонов назад, и в прошлом году в «Дарюшшафаке». Одним словом, мы взяли хорошего высокого четвертого номера, который однозначно усилит нашу команду», - прокомментировал подписание контракта с форвардом главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

Напомним, что американец уже выступал за «Химки» в сезоне-2016/17.

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