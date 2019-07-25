Джереми Эванс: С нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме «Химок»

«Рад вернуться в «Химки», где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше. Жду с нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме «Химок». После того, как я получил тяжелую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершенное дело, и я намерен довести его до конца», - цитирует Эванса пресс-служба «Химок».
Напомним, что американец уже выступал за «Химки» в сезоне-2016/17.
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