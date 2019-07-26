«Зенит» объявил о подписании Айона

Центровой «Реала» Густаво Айон стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. 34-летний мексиканец подписал контракт, рассчитанный на один год.
Предыдущие пять лет Айон провел в «Реале». В прошлом сезоне он сыграл в Евролиге 31 матч (из них шесть – в стартовой пятерке), его средние показатели составили: 8,3 очка, 6,0 подбора и 2,9 передачи. Вместе с «Реалом» Айон дважды побеждал в Евролиге (2015, 2018).
Добавим, что с 2011 по 2014 годы центровой выступал в НБА за «Нью-Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту». Больше всего матчей (54) он провел в сезоне-2011/2012 за «Нью-Орлеан» и в среднем за игру набирал 5,9 очка и делал 4,9 подбора и 1,4 передачи.
Напомним, в следующем сезоне «Зенит» сыграет в Евролиге, получив от организаторов wild card.
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