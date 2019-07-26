«Зенит» объявил о подписании Айона Контракт мексиканца рассчитан на один год.

Центровой «Реала» Густаво Айон стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. 34-летний мексиканец подписал контракт, рассчитанный на один год.

БУМ! «Зенит» пополнил Густаво Айон 💥



Двукратный чемпион Евролиги, четырехкратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, двукратный победитель Суперкубка... В общем, знакомьтесь, Густаво Айон.



Подробности — у нас на сайте: https://t.co/qCg710SEN8#Zenitbasket pic.twitter.com/Ua4ttf9ux2 — БК «Зенит» (@zenitbasket) July 26, 2019

Предыдущие пять лет Айон провел в «Реале». В прошлом сезоне он сыграл в Евролиге 31 матч (из них шесть – в стартовой пятерке), его средние показатели составили: 8,3 очка, 6,0 подбора и 2,9 передачи. Вместе с «Реалом» Айон дважды побеждал в Евролиге (2015, 2018).

Добавим, что с 2011 по 2014 годы центровой выступал в НБА за «Нью-Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту». Больше всего матчей (54) он провел в сезоне-2011/2012 за «Нью-Орлеан» и в среднем за игру набирал 5,9 очка и делал 4,9 подбора и 1,4 передачи.

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» сыграет в Евролиге, получив от организаторов wild card.