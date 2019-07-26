Александр Церковный: В дебютном сезоне Евролиги «Зениту» нужен такой игрок, как Айон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с центровым Густаво Айоном.
«Переговоры были достаточно долгими и непростыми, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно «Зенит».
Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок».
Напомним, 34-летний мексиканец подписал с «Зенитом» однолетний контракт. Предыдущие пять лет он провел в «Реале», с которым дважды побеждал в Евролиге (2015, 2018).
С 2011 по 2014 годы Айон выступал в НБА за «Нью-Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту».
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