Сергей Базаревич: Ждем информации по Мозгову. Швед подключится к команде позже Оба игрока испытывают проблемы со здоровьем.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как обстоят дела с приездом в национальную команду Тимофея Мозгова и Алексея Шведа.

«Ситуация с Мозговым не изменилась. Мы готовы ждать его, ждем информации в начале августа. Швед подключится к команде позже .

Все игроки сборной находятся в неплохой форме. В первую неделю была проделана отличная работа. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, Мозгов, выступающий за «Орландо», провел минувший сезон НБА в лазарете. Что касается «Шведа», то баскетболист «Химок» продолжает восстановление от травмы, полученной в противостоянии с московским ЦСКА.

Добавим, что сборная России готовится к Кубку мира. На предварительном этапе ей предстоит сыграть с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.