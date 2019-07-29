Сергей Базаревич: Ждем информации по Мозгову. Швед подключится к команде позже

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как обстоят дела с приездом в национальную команду Тимофея Мозгова и Алексея Шведа.
«Ситуация с Мозговым не изменилась. Мы готовы ждать его, ждем информации в начале августа. Швед подключится к команде позже .
Все игроки сборной находятся в неплохой форме. В первую неделю была проделана отличная работа. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует специалиста ТАСС.
Напомним, Мозгов, выступающий за «Орландо», провел минувший сезон НБА в лазарете. Что касается «Шведа», то баскетболист «Химок» продолжает восстановление от травмы, полученной в противостоянии с московским ЦСКА.
Добавим, что сборная России готовится к Кубку мира. На предварительном этапе ей предстоит сыграть с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.
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