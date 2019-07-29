Сергей Базаревич: Ждем информации по Мозгову. Швед подключится к команде позже - Советский спорт
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29 июля 2019 18:26БаскетболГичунцев Артур

Сергей Базаревич: Ждем информации по Мозгову. Швед подключится к команде позже

Оба игрока испытывают проблемы со здоровьем.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как обстоят дела с приездом в национальную команду Тимофея Мозгова и Алексея Шведа.

«Ситуация с Мозговым не изменилась. Мы готовы ждать его, ждем информации в начале августа. Швед подключится к команде позже .

Все игроки сборной находятся в неплохой форме. В первую неделю была проделана отличная работа. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, Мозгов, выступающий за «Орландо», провел минувший сезон НБА в лазарете. Что касается «Шведа», то баскетболист «Химок» продолжает восстановление от травмы, полученной в противостоянии с московским ЦСКА.

Добавим, что сборная России готовится к Кубку мира. На предварительном этапе ей предстоит сыграть с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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