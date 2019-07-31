«Химки» объявили об уходе Томаса

Центровой «Химок» Малкольм Томас покидает клуб в связи с истечением срока контракта.
30-летний американец перешел в «Химки» летом 2017 года. Он помог клубу дважды выйти в финал Единой лиги ВТБ, что дало возможность отобраться в Евролигу.
В прошлом сезоне Томас провел 66 матчей. Его средние показатели составили: 8,1 очка, 4,8 подбора и 1,7 передачи.
Отметим, что у Томаса есть опыт выступления в НБА за «Сан-Антонио» (2012, 2013-2014), «Голден Стэйт» (2013), «Чикаго» (2013), «Юту» (2014) и «Филадельфию» (2014-2015).
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Химки» могут подписать контракт с центровым Тимофеем Мозговым.
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