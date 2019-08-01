Андрей Воронцевич: Все новички ЦСКА – опытные игроки с большим именем Чемпионы Евролиги подписали пять новичков.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич высказался о новичках команды в нынешнее межсезонье.

«Не могу сказать, высокого или низкого класса новые ребята, – приводит News.ru слова 32-летнего Воронцевича. – Они все замечательные, достаточно опытные, с большим именем, которые много игр провели и за свои сборные, и в клубах, но как они раскроют себя в ЦСКА, будет зависеть только от них самих».

Напомним, в четверг ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Роном Бэйкером из США.

Ранее новичками чемпионов Евролиги стали центровые Йоханнес Фойгтманн (Германия) и Коста Куфос (Греция), защитник Янис Стрелниекс (Латвия), а также форвард Дарран Хиллиард (США).

Главный тренер команды Димитрис Итудис заявил, что ожидается подписание контракта с еще одним игроком.