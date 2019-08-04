Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт»

- Мы очень рады сохранить Дрэймонда в долгосрочной перспективе. Он сыграл огромную роль в формировании нашей организации в последние семь лет. Его страсть и знания к игре незаменимы для нашей команды, - прокомментировал продление контракта генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс.
Как сообщает ESPN, Грин договорился о максимальном четырехлетнем продлении контракта года на общую сумму в 100 миллионов долларов.
С учетом нового соглашения, которое начнет действовать с сезона 2020-21, общая продолжительность контракта Грина с «Голден Стэйт» составит пять лет, за которые форвард получит 118 миллионов долларов.
Добавим, что 29-летний форвард был выбран «Уорриорз» под общим 35-м номером на драфте 2012 года . В составе «Уорриорз» Грин трижды стал чемпионом НБА.
В общей сложности он сыграл 533 матча в лиге, в среднем за карьеру набирая 9,1 очка, выполняя 6,9 подбора, 4,9 ассиста, 1,4 перехвата и 1,1 подбора.
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