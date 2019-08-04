Разыгрывающий Крамер перешел в «Химки» - Советский спорт
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04 августа 2019 13:37Баскетбол

Разыгрывающий Крамер перешел в «Химки»

Американский разыгрывающий Крис Крамер, предыдущим клубом которого был литовский «Ритас Вильнюс», перешел в «Химки».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с 31-летним американцем заключен по схеме «1+1».

– Крамер – хороший игрок, с которым я работал в «Летувос Ритас» пару сезонов назад. Очень цепкий, физически крепкий защитник с высоким баскетбольным IQ, здорово понимает баскетбол. Крис – высокий разыгрывающий, как раз таким игрокам я отдаю предпочтение, – прокомментировал подписание контракта с Крамер главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

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