Разыгрывающий Крамер перешел в «Химки»

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с 31-летним американцем заключен по схеме «1+1».
– Крамер – хороший игрок, с которым я работал в «Летувос Ритас» пару сезонов назад. Очень цепкий, физически крепкий защитник с высоким баскетбольным IQ, здорово понимает баскетбол. Крис – высокий разыгрывающий, как раз таким игрокам я отдаю предпочтение, – прокомментировал подписание контракта с Крамер главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
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