Крис Крамер: Очень рад стать частью «Химок» и получить возможность сыграть в Евролиге Американский разыгрывающий Крис Крамер прокомментировал подписание контракта с подмосковными «Химками».

– Очень рад стать частью «Химок» и получить возможность сыграть в Евролиге, турнире высочайшего европейского уровня. Надеюсь, вместе мы сможем достичь больших успехов. Здорово, что у меня вновь будет шанс поработать с Римасом Куртинайтисом. Благодарен ему за то, что он проявил во мне заинтересованность и пригласил в клуб, – цитирует 31-летнего Крамера пресс-служба «Химок».

Напомним, что контракт американца с российским клубом заключен по схеме «1+1».