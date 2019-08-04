Крис Крамер: Очень рад стать частью «Химок» и получить возможность сыграть в Евролиге

– Очень рад стать частью «Химок» и получить возможность сыграть в Евролиге, турнире высочайшего европейского уровня. Надеюсь, вместе мы сможем достичь больших успехов. Здорово, что у меня вновь будет шанс поработать с Римасом Куртинайтисом. Благодарен ему за то, что он проявил во мне заинтересованность и пригласил в клуб, – цитирует 31-летнего Крамера пресс-служба «Химок».
Напомним, что контракт американца с российским клубом заключен по схеме «1+1».
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