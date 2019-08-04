Россиянки одержали вторую победу на юниорском Евробаскете - Советский спорт
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04 августа 2019 16:13БаскетболКоноплев Александр

Россиянки одержали вторую победу на юниорском Евробаскете

После Чехии обыграна Польша.

Женская сборная России обыграла Польшу во втором туре чемпионата Европы U20. Счет матча – 65:43 (18:17, 19:11, 13:8, 15:7).

Лучшими на площадке были россиянки Камилла Огун и Анна Зайцева, набравшие по 14 очков.

Днем ранее подопечные Дмитрия Донского обыграли Чехию. Завтра россиянки сыграют со шведками.

Турнир завершится 11 августа.

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