«Зенит» объявил о подписании Томаса

«Зенит» подписал контракт с тяжелым форвардом Уиллом Томасом, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущие три сезона 33-летний американец провел в «Валенсии», с которой стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2017) и Еврокубка (2019).
В прошлом сезоне его средние показатели в Еврокубке составили: 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на паркете. Ранее он выступал в «Льеже» (Бельгия), «Остенде» (Дания), «Армии» (Грузия), «Каршияке» (Турция), «Авеллино» (Италия) и «Уникахе» (Испания).
Отметим, что в «Уникахе» Томас играл под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Жоана Пласы.
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