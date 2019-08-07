«Зенит» объявил о подписании Томаса 33-летний американец перешел из «Валенсии».

«Зенит» подписал контракт с тяжелым форвардом Уиллом Томасом, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущие три сезона 33-летний американец провел в «Валенсии», с которой стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2017) и Еврокубка (2019).

В прошлом сезоне его средние показатели в Еврокубке составили: 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на паркете. Ранее он выступал в «Льеже» (Бельгия), «Остенде» (Дания), «Армии» (Грузия), «Каршияке» (Турция), «Авеллино» (Италия) и «Уникахе» (Испания).

Отметим, что в «Уникахе» Томас играл под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Жоана Пласы.