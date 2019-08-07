Уилл Томас: О Санкт-Петербурге и «Зените» слышал только хорошее - Советский спорт
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07 августа 2019 11:59БаскетболЛипкин Антон

Уилл Томас: О Санкт-Петербурге и «Зените» слышал только хорошее

«Зенит» подписал американского форварда.

Тяжелый форвард Уилл Томас прокомментировал подписание контракта с «Зенитом».

«Моя семья и я счастливы, что в моей карьере появилась возможность поиграть за «Зенит», – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт клуба. – Мы слышали только хорошее и о городе, и о клубе как организации».

Напомним, предыдущие три сезона Томас провел в «Валенсии», с которой в этом году стал победителем Еврокубка. Его средние показатели в турнире составили: 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на площадке. А по итогам финальной серии он был признан MVP.

Отметим, что Томас выступал в Евролиге в составе «Уникахи» (2014-2016) и «Валенсии» (2017-2018).

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