Российские баскетболисты обыграли сборную Италии на товарищеском турнире

Напомним, что в четверг российская команда обыграла сборную Венесуэлы (69:54).
В заключительном матче сборная России 10 августа встретится с командой Сенегала.
Россия – Италия – 72:70 (7:22, 25:18, 21:25, 19:5)
Россия: Фридзон (16), Курбанов (16), М. Кулагин (10), Сопин (6), Мотовилов (6), Карасев (5), Платунов (4), Боломбой (3), Воронцевич (2), Бабурин (2), Ивлев (2), Антонов (0), Валиев (0), Балашов (0).
Италия: Джентиле (13), Саккетти (13).
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