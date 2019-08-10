Российские баскетболисты обыграли сборную Италии на товарищеском турнире - Советский спорт
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10 августа 2019 01:29Баскетбол

Российские баскетболисты обыграли сборную Италии на товарищеском турнире

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Италии со счетом 72:70 в матче международного турнира, который проходит в Вероне (Италия).

Напомним, что в четверг российская команда обыграла сборную Венесуэлы (69:54).

В заключительном матче сборная России 10 августа встретится с командой Сенегала.

Россия – Италия – 72:70 (7:22, 25:18, 21:25, 19:5)

Россия: Фридзон (16), Курбанов (16), М. Кулагин (10), Сопин (6), Мотовилов (6), Карасев (5), Платунов (4), Боломбой (3), Воронцевич (2), Бабурин (2), Ивлев (2), Антонов (0), Валиев (0), Балашов (0).

Италия: Джентиле (13), Саккетти (13).

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