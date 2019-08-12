ЦСКА подписал лучшего снайпера Евролиги

ЦСКА объявил на официальном сайте клуба о переходе защитника Майка Джеймса.
28-летний американец провел прошлый сезон в «Милане», стал самым результативным игроком Евролиги и был включен во вторую символическую сборную.
Джеймс провел 30 матчей в турнире, а его средние показатели составили: 19,8 очка, 6,4 передачи и 3,8 подбора. Ранее он выступал в Евролиге за «Басконию» (2014-2016) и «Панатинаикос» (2016-2018). В сезоне-2017/2018 защитник также пробовал закрепиться в НБА в составе «Финикса» и «Нью-Орлеана».
Отметим, что Джеймс стал девятым иностранцем в составе ЦСКА, тогда как в заявку Единой лиги ВТБ командам разрешается включать только восемь легионеров. Имя игрока, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.
Добавим, что контракт Джеймса с ЦСКА рассчитан на один сезон.
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок. «Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира. Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон. Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Нужен ли Рибери такому «Локомотиву»?Команда Юрия Семина, показав яркий и результативный футбол, разгромила на своем поле «Урал». Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах. Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу... Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форвардаПосле матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.