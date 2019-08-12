ЦСКА подписал лучшего снайпера Евролиги Майк Джеймс стал игроком армейцев.

ЦСКА объявил на официальном сайте клуба о переходе защитника Майка Джеймса.

28-летний американец провел прошлый сезон в «Милане», стал самым результативным игроком Евролиги и был включен во вторую символическую сборную.

Джеймс провел 30 матчей в турнире, а его средние показатели составили: 19,8 очка, 6,4 передачи и 3,8 подбора. Ранее он выступал в Евролиге за «Басконию» (2014-2016) и «Панатинаикос» (2016-2018). В сезоне-2017/2018 защитник также пробовал закрепиться в НБА в составе «Финикса» и «Нью-Орлеана».

Отметим, что Джеймс стал девятым иностранцем в составе ЦСКА, тогда как в заявку Единой лиги ВТБ командам разрешается включать только восемь легионеров. Имя игрока, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.

Добавим, что контракт Джеймса с ЦСКА рассчитан на один сезон.