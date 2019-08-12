Димитрис Итудис: Джеймс умеет набирать очки, но ему нужно адаптироваться к системе ЦСКА - Советский спорт
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12 августа 2019 10:22БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: Джеймс умеет набирать очки, но ему нужно адаптироваться к системе ЦСКА

Чемпионы Евролиги подписали самого результативного игрока турнира прошлого сезона.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Майком Джеймсом.

«За все годы, что он провел в Евролиге и других соревнованиях разных уровней, он доказал, что умеет набирать очки, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба, – но в то же время ему придется адаптироваться к нашей системе. В наших разговорах он уже заверил меня, что готов к этому».

Напомним, 28-летний американец провел прошлый сезон в «Милане» и стал самым результативным игроком Евролиги, в среднем за игру набирая по 19,8 очка. Ранее он выступал в Европе за «Басконию» и «Панатинаикос», а в НБА пробовал свои силы в «Финиксе» и «Нью-Орлеане».

Контракт Джеймса с ЦСКА рассчитан на один год.

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