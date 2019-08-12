Майк Джеймс: Для меня честь быть выбранным тренером Итудисом

Защитник Майк Джеймс прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.
«Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Для меня стало большой честью быть выбранным тренером (Димитрисом) Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне».
Напомним, прошлый сезон Джеймс провел в «Милане» и стал самым результативным игроком Евролиги. В среднем за 30 матчей он набирал по 19,8 очка за игру. Ранее он выступал за «Басконию» и «Панатинаикос», а в сезоне-2017/2018 защитник также пробовал закрепиться в НБА в составе «Финикса» и «Нью-Орлеана».
Контракт Джеймса с ЦСКА рассчитан на один год.
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