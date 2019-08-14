Юнас Жеребко: Здорово, что теперь в «Химках» будет два шведа Шведский форвард Юнас Жеребко прокомментировал подписание контракта с «Химками».

«Рад, что у меня будет отличная возможность сыграть в одной из лучших команд Европы. Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников. Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть.

О «Химках», игроках и тренерах я знаю многое. В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков «Химок».

Здорово, что теперь в нашей команде будет два шведа. Мне всегда нравилось, как играет Алексей Швед, мы уже успели пошутить на эту тему. Он очень талантливый игрок, буду рад стать его одноклубником. Также я буду рад изучить Россию и Москву, где я раньше никогда не был, - приводит слова Жеребко пресс-служба «Химок».

Напомним, что сегодня «Химки» подписали с 32-летним форвардом соглашение сроком до 2021 года.